"No me dio tiempo de reaccionar": niño relata cómo sobrevivió al derrumbe de su hogar en Playa Venao

Un niño sobreviviente del sismo de magnitud 7.5 en Panamá compartió los momentos de angustia que vivió junto a su familia cuando el edificio de cuatro pisos donde se encontraban, en Playa Venao, provincia de Los Santos , colapsó durante el terremoto. Según su testimonio, recibió una alerta en su computadora poco antes del derrumbe.

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“En mi ordenador vi un mensaje de alerta y no me dio tiempo de reaccionar”, relató el menor al recordar los instantes previos al colapso de la estructura. “En mi ordenador vi un mensaje de alerta y no me dio tiempo de reaccionar”, relató el menor al recordar los instantes previos al colapso de la estructura.

Familia relata cómo escapó del derrumbe en Playa Venao

Sismo en Panamá | Los miembros de una familia en Playa Verano narran los momentos de terror que vivieron durante el terremoto de magnitud 7.5, ya que el edificio de cuatro pisos en el que se encontraban colapsó por completo. pic.twitter.com/zcWRX0LjoZ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

Los integrantes de la familia contaron que lograron salir mientras observaban cómo la edificación comenzaba a desplomarse.

“Nos dio tiempo de correr, veíamos cómo se estaba desplomando todo abajo”, relató uno de los sobrevivientes. “Nos dio tiempo de correr, veíamos cómo se estaba desplomando todo abajo”, relató uno de los sobrevivientes.

El testimonio refleja los momentos de temor que enfrentó esta familia durante el movimiento sísmico, que provocó el colapso del edificio de cuatro pisos donde se encontraban.

La familia logró escapar de la estructura, según su relato, antes de que terminara de desplomarse.