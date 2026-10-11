"No me dio tiempo de reaccionar": niño relata cómo sobrevivió al derrumbe de su hogar en Playa Venao

Un niño sobreviviente del sismo de magnitud 7.5 en Panamá compartió los momentos de angustia que vivió junto a su familia cuando el edificio de cuatro pisos donde se encontraban, en Playa Venao, provincia de Los Santos, colapsó durante el terremoto. Según su testimonio, recibió una alerta en su computadora poco antes del derrumbe.
Familia relata cómo escapó del derrumbe en Playa Venao
Los integrantes de la familia contaron que lograron salir mientras observaban cómo la edificación comenzaba a desplomarse.
El testimonio refleja los momentos de temor que enfrentó esta familia durante el movimiento sísmico, que provocó el colapso del edificio de cuatro pisos donde se encontraban.
La familia logró escapar de la estructura, según su relato, antes de que terminara de desplomarse.