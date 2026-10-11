Playa Venao Nacionales -  11 de octubre de 2026 - 18:40

"No me dio tiempo de reaccionar": niño relata cómo sobrevivió al derrumbe de su hogar en Playa Venao

Un niño contó cómo recibió una alerta en su computadora antes de escapar con su familia del derrumbe de un edificio en Playa Venao durante el sismo.

Sismo en Panamá: niño relata derrumbe en Playa Venao

Sismo en Panamá: niño relata derrumbe en Playa Venao

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un niño sobreviviente del sismo de magnitud 7.5 en Panamá compartió los momentos de angustia que vivió junto a su familia cuando el edificio de cuatro pisos donde se encontraban, en Playa Venao, provincia de Los Santos, colapsó durante el terremoto. Según su testimonio, recibió una alerta en su computadora poco antes del derrumbe.

“En mi ordenador vi un mensaje de alerta y no me dio tiempo de reaccionar”, relató el menor al recordar los instantes previos al colapso de la estructura. “En mi ordenador vi un mensaje de alerta y no me dio tiempo de reaccionar”, relató el menor al recordar los instantes previos al colapso de la estructura.

Familia relata cómo escapó del derrumbe en Playa Venao

Los integrantes de la familia contaron que lograron salir mientras observaban cómo la edificación comenzaba a desplomarse.

“Nos dio tiempo de correr, veíamos cómo se estaba desplomando todo abajo”, relató uno de los sobrevivientes. “Nos dio tiempo de correr, veíamos cómo se estaba desplomando todo abajo”, relató uno de los sobrevivientes.

El testimonio refleja los momentos de temor que enfrentó esta familia durante el movimiento sísmico, que provocó el colapso del edificio de cuatro pisos donde se encontraban.

La familia logró escapar de la estructura, según su relato, antes de que terminara de desplomarse.

En esta nota:
Seguir leyendo

Tras el terremoto en Panamá, MINSA ofrece apoyo psicológico a las personas afectadas

Sismo en Panamá | Daños estructurales obligan a cerrar instalaciones de Bomberos en tres provincias

MITRADEL cambia temporalmente la atención en tres provincias: estas son las nuevas sedes

Recomendadas

Más Noticias