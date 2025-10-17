Panamá Entrevistas -

Brindan detalles sobre el Festival Internacional Navideño en la capital

Sol de Obaldía, directora de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Panamá, brindó detalles sobre el Festival Internacional Navideño en la capital, el cual iniciará con el alumbrado navideño a partir del 30 de noviembre en 30 parques del distrito. El desfile de Navidad será el 14 de noviembre y contará con la participación de bandas internacionales.