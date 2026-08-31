Panamá Entrevistas -

Cámara Minera espera que la situación de la mina se resuelva antes de diciembre

Severo Sousa, presidente de la Cámara Minera de Panamá, manifestó que se debe encontrar un balance para sobre el análisis de la situación de la mina y se llegue a una solución antes del mes de diciembre de este año. Señaló que si bien la mina no va a resolverle el problema a todos los panameños, es un sector que se venía desarrollando de buena forma y permitió contratar en su momento a más de 40 mil panameños.