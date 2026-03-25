Panamá Entrevistas -

Cámara Nacional de Turismo rechaza tasa de $10 a pasajeros de los aeropuertos

Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, rechazó el proyecto de Ley que propone una nueva tasa de $10 dólares a pasajeros en tránsito por los aeropuertos del país, al considerar que impacta directamente la conectividad del país, que es uno de los medios más importantes para atraer turistas, y ha costado años en construir y lograr un crecimiento en la industria turística.