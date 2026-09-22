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Conapredes reitera la importancia de denunciar la explotación sexual y trata de personas

Armando Prado Bernal, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes), explicó que de enero de 2023 a agosto de 2026, se han presentado más de 29,000 denuncias en temas de delitos sexuales. Señaló que mañana en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas, se busca crear conciencia sobre estos delitos y fortalecer las instituciones que trabajan en la prevención.