Chiriquí Nacionales -  17 de junio de 2026 - 11:58

Pareja es aprehendida en Barú por presunta explotación sexual, ocho menores son rescatados

La Policía Nacional informó que ocho menores de edad fueron rescatados durante un allanamiento en Barú, donde una pareja de esposos fue aprehendida.

Pareja es aprehendida en Barú por presunta explotación sexual

Pareja es aprehendida en Barú por presunta explotación sexual

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), desarrolló la Operación Pintor 2 en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, logrando la aprehensión de una pareja de esposos presuntamente vinculada a delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de explotación sexual.

La acción forma parte de una investigación que busca esclarecer hechos relacionados con presuntos delitos cometidos en perjuicio de menores de edad.

Contenido relacionado: SENAFRONT y DIJ realizan allanamientos y aprehenden a dos ciudadanos en Chiriquí

Durante la diligencia de allanamiento y registro realizada por las autoridades fueron rescatadas ocho víctimas menores de edad, quienes figuran como hijos de los investigados. Las autoridades activaron los protocolos correspondientes para la protección y atención integral de los menores.

Incautan equipos tecnológicos en Barú

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2067264820353679586?s=20&partner=&hide_thread=false

Como parte de las evidencias recopiladas durante la operación, los agentes decomisaron varios equipos tecnológicos, entre ellos teléfonos celulares que serán analizados como parte de las investigaciones. La información obtenida podría contribuir al avance del proceso judicial y al esclarecimiento de los hechos bajo investigación.

La Policía Nacional informó que la Dirección Nacional de Inteligencia Policial ha ejecutado la Operación Pintor en dos etapas. La primera fase se desarrolló el pasado 2 de junio de 2026 en el sector de Barú, Puerto Armuelles, donde fueron aprehendidos en flagrancia dos adultos vinculados a la investigación y se logró rescatar a una víctima menor de edad.

Refuerzan acciones contra delitos sexuales

La institución reiteró su compromiso de combatir los delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, destacó el trabajo coordinado con organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), para fortalecer las acciones dirigidas a prevenir, investigar y perseguir este tipo de delitos.

En esta nota:
Seguir leyendo

ARAP anuncia nuevas reglas para la pesca deportiva y conservación marina

EE.UU. entrega equipos de seguridad y ciberseguridad a Panamá por más de $5 millones

Ofertas por el Día del Padre: estas son las recomendaciones de Acodeco

Recomendadas

Más Noticias