Pareja es aprehendida en Barú por presunta explotación sexual, ocho menores son rescatados

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), desarrolló la Operación Pintor 2 en el distrito de Barú , provincia de Chiriquí, logrando la aprehensión de una pareja de esposos presuntamente vinculada a delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de explotación sexual.

La acción forma parte de una investigación que busca esclarecer hechos relacionados con presuntos delitos cometidos en perjuicio de menores de edad.

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Durante la diligencia de allanamiento y registro realizada por las autoridades fueron rescatadas ocho víctimas menores de edad, quienes figuran como hijos de los investigados. Las autoridades activaron los protocolos correspondientes para la protección y atención integral de los menores.

Incautan equipos tecnológicos en Barú

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2067264820353679586?s=20&partner=&hide_thread=false Una pareja de esposos fue aprehendida por la @policiadepanama y el @senafrontpanama en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, por su presunta vinculación a una red de explotación sexual infantil.



La Policía informó que mediante el operativo Pintor 2 también fueron… pic.twitter.com/veYugTYBKV — Telemetro Reporta (@TReporta) June 17, 2026

Como parte de las evidencias recopiladas durante la operación, los agentes decomisaron varios equipos tecnológicos, entre ellos teléfonos celulares que serán analizados como parte de las investigaciones. La información obtenida podría contribuir al avance del proceso judicial y al esclarecimiento de los hechos bajo investigación.

La Policía Nacional informó que la Dirección Nacional de Inteligencia Policial ha ejecutado la Operación Pintor en dos etapas. La primera fase se desarrolló el pasado 2 de junio de 2026 en el sector de Barú, Puerto Armuelles, donde fueron aprehendidos en flagrancia dos adultos vinculados a la investigación y se logró rescatar a una víctima menor de edad.

Refuerzan acciones contra delitos sexuales

La institución reiteró su compromiso de combatir los delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, destacó el trabajo coordinado con organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), para fortalecer las acciones dirigidas a prevenir, investigar y perseguir este tipo de delitos.