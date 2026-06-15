SENAFRONT y DIJ realizan allanamientos y aprehenden a dos ciudadanos en Chiriquí

Dos ciudadanos fueron aprehendidos durante diligencias de allanamiento realizadas en los sectores de El Palmar y Kilómetro 32, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, como parte de las acciones contempladas dentro del Plan Firmeza. Los operativos fueron ejecutados por unidades de la Dirección de Inteligencia e Investigación (DII) del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Fiscalía Subregional de Barú.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, ambos ciudadanos eran requeridos por la justicia y mantenían oficios de conducción vigentes.

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Uno de los casos está relacionado con la presunta comisión de delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, mientras que el otro guarda relación con un delito contra el Patrimonio Económico.

Fueron puestos a órdenes del Ministerio Público

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Tras su aprehensión, los ciudadanos fueron remitidos a las autoridades competentes para continuar con los trámites e investigaciones correspondientes.

El Ministerio Público será el encargado de determinar los procedimientos judiciales a seguir en cada caso.

Operativos forman parte del Plan Firmeza

El SENAFRONT destacó que estas acciones forman parte de las estrategias de seguridad implementadas en las comunidades fronterizas para combatir la delincuencia y garantizar el cumplimiento de la ley.

La institución reiteró su compromiso de preservar el orden público y fortalecer la seguridad ciudadana mediante una presencia operativa permanente en las distintas regiones bajo su jurisdicción.