Panamá Entrevistas - 10 de septiembre de 2025 - 08:56
Denuncian irregularidades en las elecciones de la Universidad Marítima Internacional de Panamá
El docente Omar Wong señaló que en la Universidad Marítima Internacional de Panamá mencionó las posibles irregularidades que se dieron en el proceso electoral realizado el año pasado para escoger al rector, como la falsificación de firmas de representantes del organismo electoral a cargo del proceso. Además lamentó que no exista un banco de datos para el nombramiento de docentes.
