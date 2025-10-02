Panamá Entrevistas -

Detallan aspectos que contempla la auditoría integral en la mina de Donoso

El presidente de la Cámara Minera de Panamá, Roderick Gutiérrez, explica que la auditoría integral en la mina de Donoso “involucra la parte ambiental, la parte tributaria, la parte social, la parte económica y por supuesto, también qué es lo que viene después de todo esto, porque lo que se va a auditar aquí son los 370 compromisos que están dentro del Estudio de Impacto Ambiental del 2011, que es el de categoría 3”.