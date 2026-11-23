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Detallan que "Innovatón Gastronomía y Alimentos 2026" superó las expectativas

Rodrigo Romera, gerente general de Nestlé Panamá, destacó que "Innovatón Gastronomía y Alimentos 2026" superó las expectativas con la participación de más de 3 mil jóvenes. “Hemos hecho cosas similares en otros países y realmente en Panamá los jóvenes sorprendieron a todos, superaron expectativas. Tuvimos más de 3,000 inscripciones de postulaciones de proyectos de jóvenes que tienen ideas, que son creativos y quieren solucionar muchos problemas del cotidiano a través de esas ideas”, resaltó.