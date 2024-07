Panamá Entrevistas -

Diputada Patsy Lee habla sobre conformación de comisiones y explica por qué no forma parte de una bancada

La diputada Patsy Lee habló sobre la conformación de las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional y explicó los motivos por los que no forma parte de una bancada y estableció una alianza estratégica con los diputados de MOCA y VAMOS. “En ese deseo de preservar mi independencia no quería conformar una bancada para no sentir esa presión o esa agenda política que muchas veces se ve en estas bancadas”, indicó.