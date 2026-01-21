Panamá Entrevistas -

Diputado Bloise detalla análisis sobre reforma educativa que realizará la Comisión de Educación

El diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, brindó detalles sobre el análisis que llevarán a cabo sobre la reforma educativa. Indicó que a partir de este viernes 23 de enero se desarrollará el primer conversatorio sobre este tema, además, han creado una encuesta digital y agregó realizarán la instalación de las mesas de trabajo que se llevarán a cabo durante seis viernes para consensuar las propuestas.