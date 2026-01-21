Panamá Nacionales -

Crean subcomisión para analizar proyecto sobre calendario escolar diferenciado en las comarcas

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó la creación de una subcomisión para analizar tres proyectos de ley relacionados con la seguridad en centros educativos de áreas de difícil acceso y el calendario escolar diferenciado, para aprobar un solo documento. Las clases en las comarcas podrían iniciar en verano, para evitar el fallecimiento de estudiantes.