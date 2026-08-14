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El 18 de agosto vence el plazo para que asegurados decidan su sistema de pensiones

César Herrera, director nacional de de Finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS), recordó que el próximo 18 de agosto vence el plazo para que los asegurados puedan definir su sistema de pensiones, y explicó el proceso en la plataforma Mi Retiro Seguro. También recordó que este sábado 15 de agosto las agencias administrativas de la CSS estarán abiertas desde las 7:30 a.m. para orientar a los asegurados sobre sus opciones disponibles en el sistema.