1 de octubre de 2025
En el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama y Próstata instan a realizarse los exámenes
Cerca de 6 mil nuevos casos de cáncer son atendidos por año en el Instituto Oncológico Nacional, de los cuales aproximadamente el 21% son por cáncer de mama, siendo el de mayor incidencia en Panamá. Patricia Méndez Chiari, directora educativa de Fundacáncer, enfatiza la importancia de hacerse el exámen de próstata y la mamografía o ultrasonido de mamas cada año, para la detección temprana.
