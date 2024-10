Panamá Entrevistas -

Estudiantes de medicina no logran obtener cupos para internado

Nicolás García, de la Asociación de Médicos Internos de Panamá, manifestó que a pesar de que la mayoría de estudiantes graduados de medicina logran pasar el examen para adjudicarse una plaza de internado, sólo se habilitan 190 espacios para los más de 500 aplicantes por año, afectando el sistema de atención de salud. Señaló que no tiene sentido que no se pueda ejercer al final de la carrera, por no tener oportunidad para ingresar a un internado.