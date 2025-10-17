Panamá Entrevistas -

Facultad de Ciencias Agropecuarias cumplirá 67 años el 20 de noviembre

Eldis Barnes, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, dio a conocer que el próximo 20 de noviembre la entidad cumplirá 67 años de fundación y estarán realizando una jornada científica en la que serán presentados trabajos científicos que contribuyen al mejoramiento de la condición productiva del país.