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Fundación Pro Chiriquí pide a la Corte emitir un fallo sobre el proyecto Puerto Barú

La Fundación Pro Chiriquí ha solicitado a la Sala Tercera de la Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia emitir una fallo sobre la demanda de nulidad contra el estudio de impacto ambiental del proyecto Puerto Barú. Felipe Rodríguez, miembro de la fundación, dijo que la demanda fue presentada hace dos años y la demora en esta decisión genera incertidumbre para los inversionistas de este proyecto.