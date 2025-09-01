Panamá Entrevistas -

Iniciativa sobre extensión del horario de atención en los centros de salud se encuentra en primer debate

El diputado Betserai Richards realiza un recorrido en diferentes instalaciones médicas para consultarle a los pacientes si están de acuerdo con la extensión del horario de atención en los centros de salud, cuya iniciativa de ley ya se encuentra en primer debate. Por otro lado, considera como oportuno el planteamiento realizado por el ministro de Salud para que los médicos que laboran en el sector público no ejerzan en el sector privado.