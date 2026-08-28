Panamá Entrevistas - 28 de agosto de 2026 - 10:11
Libro "Sombras en el Istmo" analiza la investigación por el asesinato de varias mujeres en Chiriquí
La abogada y exfiscal del Ministerio Público, Ivonne Peña, presenta su libro “Sombras en el Istmo”, que aborda el análisis que realizó como perfiladora criminal de una investigación que se desarrolló por el asesinato de varias mujeres en la provincia de Chiriquí entre 2021 y 2022, a manos de un asesino en serie.
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