Martín Torrijos pide al Gobierno aclarar todo lo firmado con Estados Unidos

El expresidente de Panamá, Martín Torrijos, recordó que el Tratado de Neutralidad establece que todos los buques pagan por su tránsito por el Canal de Panamá, y no se puede aceptar que Estados Unidos diga unilateralmente que el país no ha salvaguardado la neutralidad del Canal. Señaló que el Gobierno no puede comprometer el futuro del país y debe explicar los alcances de todo lo que ha estado firmando.