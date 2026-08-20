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MiAmbiente recuerda los requisitos para visitar los parques nacionales

Paola Fong, coordinadora de Conciencia Ambiental del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), recordó que el próximo 24 de agosto se conemora el Día Internacional de los Parques Nacionales, y destacó que Panamá cuenta con 123 áreas protegidas, de las cuales 19 son parques nacionales, que se dividen en distintas categorías de manejo, y de dependiendo sus características naturales se determina el uso sostenible que se les debe dar, por lo que se deben conocer los requisitos para visitar estos sitios.