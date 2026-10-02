Panamá Entrevistas -

Realizarán Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnología del 21 al 23 de octubre

El director de Investigación y Desarrollo de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Carlos Medina, dio a conocer que del 21 al 23 de octubre se estará desarrollando el Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnología, en el que se espera la asistencia de más de 1,200 personas y contará con 15 conferencias magistrales de científicos internacionales de alto perfil.