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Mides realiza desde hoy el cuarto desembolso de los programas sociales

La ministra de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, informó que hoy arranca el cuarto desembolso de los programas de transferencias monetarias condicionadas y del 23 al 27 de noviembre serán entregadas las tarjetas clave-social a las personas incoporadas y quienes por alguna razón han tenido separación y han vuelto a ser incluidos en los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Nutricional.