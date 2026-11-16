Panamá Entrevistas -

Gobierno aprueba B/.15.8 millones para pagos de seguros pendientes a productores

Ana Giselle Rosas, directora del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), reconoció que con la aprobación de B/.15.8 millones para atender compromisos financieros pendientes, se beneficiará a muchos productores panameños. Explicó que la institución protege la inversión de los productores, quienes al contratar una póliza, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) le reconoce el 50% del pago de la prima.