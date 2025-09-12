Panamá Entrevistas -

Ministro de Vivienda explica ajustes realizados a la Ley de intereses preferenciales

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, explicó los cambios que se han introducido a la Ley de intereses preferenciales, con el ajuste de algunos aspectos que ya regula la banca. Añadió que en cuentas por pagar del bono solidario se han desembolsado casi 68 millones de dólares, que equivale a 6,800 viviendas, honrando los compromisos como Estado.