Modificaciones a Ley del Ifarhu buscan evitar la discrecionalidad al otorgar las becas, según Jorge Bloise

El diputado Jorge Bloise señaló que la reforma a la Ley Orgánica del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) busca evitar la discrecionalidad, conflicto de interés, y que la decisión de otorgar las becas no recaiga en una sola persona. También consideró que si la Asamblea Nacional fue competente para modificar las leyes de universidades para la reelección de sus rectores, también tiene la facultad de limitar esta disposición.