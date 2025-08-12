Panamá Entrevistas -

"No hay manera de que una jubilación especial se establezca por acuerdo", exprocuradora Gómez

La exprocuradora Ana Matilde Gómez explica que según lo establecido en la Constitución Política de la República de Panamá “todo lo que tiene que ver con jubilaciones, compensaciones, los fondos complementarios o los fondos de compensación, todo debe ser por ley, no hay manera de que una jubilación especial se establezca por acuerdo”, esto en referencia a las jubilaciones especiales para magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia.