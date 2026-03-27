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Panamá cuenta con inventario suficiente de arroz hasta octubre, según productores

Omar Spiegel, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Veraguas, aseguró que el país cuenta con inventario de arroz suficiente hasta finales del mes de octubre, y no debe subir de precio en el mercado, ya que la industria está abastecida con la producción del año pasado, y explicó la importancia de implementar medias a través de la Cadena Agroalimentaria.