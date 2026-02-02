Panamá Entrevistas -

Panamá ofrece nuevas oportunidades con canales secos, explica especialista

El expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, Rommel Troetsch, explicó que existe una inversión significativa en los puertos de Balboa y Cristóbal, cuyos equipos pertenecen al operador portuario, y el Estado puede negociar el uso o compra, lo cual va a tomar tiempo. Consideró que Panamá va a licitar canales secos, que consisten en un sistema logístico, y no solo un puerto.