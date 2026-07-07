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"Panamá Pa' Ti" forma parte de la política social del Gobierno, destaca el ministro de Comercio

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que el programa "Panamá Pa' Ti" forma parte de la política social del Gobierno para generar empleo y el eje principal es crear oportunidades, con 80 mil nuevas oportunidades. Reveló que hay se sostendrá una reunión con los alcaldes de Donoso, La Pintada y Omar Torrijos, para abordar el tema de la mina.