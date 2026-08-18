Panamá Entrevistas - 18 de agosto de 2026 - 09:58
Panamá requiere más de 3,000 investigadores, según la secretaria técnica del SNI
Sandra Sharry, secretaria técnica del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), explicó que Panamá necesita mayor cantidad de investigadores, mejorar la infraestructura y garantizar la retención de recursos humanos. Consideró que el país requiere como mínimo entre 3,000 y 4,000 investigadores para avanzar.