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Presidente de Conapol habla sobre acuerdos de pena y necesidad de evaluar la efectividad del SPA

El presidente del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de la Policía (Conapol), Irving Muñoz, hizo referencia a los acuerdos de pena y la conmutación de condenas por trabajo comunitario en varios casos, tales como el de asalto a un banco ocurrido hace algunos días, lo cual señala genera frustración, por lo que plantea la necesidad de que se revise la efectividad del Sistema Penal Acusatorio (SPA).