Presidente de la CCIAP expresa desacuerdo ante llamado a huelga

El presidente de Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, señala que el sector empresarial no está de acuerdo con ningún tipo de huelga y que "no se pueden dar estas manifestaciones sin ningún tipo de lógica", detallando que la nueva Ley 462 de la CSS no establece los puntos planteados por los gremios docentes y sindicales.