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Programa de formación en agricultura promueve alimentación saludable

Gerardo Escudero, director del Centro de Investigación y Capacidad de Agricultura en Ambiente Controlado CIPAC-AIP, explicó en qué consite un programa de formación en agricultura que en su etapa inicial contará con 20 participantes, tras identificar la necesidad de producir alimentos sanos, y ante los problemas sanitarios que existen y el costo social que representan las enfermedades causadas por la mala ingesta.