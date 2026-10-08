Panamá Entrevistas -

Siembra de arroz ha bajado este año a 55,000 hectáreas, confirma productor

Omar Spiegel, productor de arroz panameño, explicó que los cultivos no solo dependen de la lluvia, sino también de las condiciones climatológicas que permitan que las plantas puedan reproducirse y uno de los enemigos silenciosos ahora es la temperatura, que junto con alta humedad contribuye a la generación plagas. Indicó que históricamente se han estado sembrando arriba de 95 mil hectáreas, y este año se han alcanzado las 55 mil hectáreas.