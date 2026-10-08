Arroz en Panamá: productores advierten caída de siembra y preocupación por El Niño

La producción de arroz en Panamá enfrenta un panorama de preocupación ante los efectos del fenómeno de El Niño y la reducción de las hectáreas sembradas durante 2026. El productor Omar Spiegel advirtió que, mientras en 2024 se cultivaron 99,000 hectáreas, este año podrían alcanzar un máximo de 65,000, una disminución que también preocupa por sus posibles consecuencias para el empleo agrícola.

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¿Cuántas hectáreas de arroz se han sembrado en Panamá en 2026?

Spiegel explicó que históricamente el país ha sembrado más de 95,000 hectáreas de arroz, pero en los últimos años se ha registrado una reducción.

Según las cifras mencionadas por el productor:

2024: 99,000 hectáreas sembradas.

2025: 92,000 hectáreas sembradas.

2026: aproximadamente 55,000 hectáreas sembradas hasta la fecha.

Proyección para 2026: un máximo estimado de 65,000 hectáreas.

Omar Spiegel, productor de arroz panameño, explicó que la producción de arroz no solo depende de la lluvia, sino también de las condiciones climatológicas que permitan que la planta pueda reproducirse y uno de los enemigos silenciosos ahora es la temperatura, que junto con alta… pic.twitter.com/efUdhH4gbh — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2026

El productor expresó su preocupación por la reducción de las áreas cultivadas, al considerar que cada hectárea que deja de sembrarse representa menos producción nacional y menores oportunidades de empleo en el sector.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño a los productores de arroz?

Spiegel señaló que los productores comenzaron a acercarse al Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) desde el año pasado para conocer las proyecciones climáticas y tomar decisiones sobre sus actividades agrícolas.

También manifestó preocupación por la frecuencia con la que, según su percepción, se presentan estos fenómenos y la capacidad de preparación del sector agropecuario.

El productor explicó que el cultivo de arroz no depende únicamente de la disponibilidad de lluvia, sino también de las condiciones climáticas que permiten el desarrollo de las plantas.

"Esta programación del Fenómeno de El Nnño viene desde el año pasado. Es un fenómeno cíclico, que se da, se daba con anterioridad cada siete años, cada cinco años, esto ha estado cambiando, ya viene repitiéndose cada dos años, y esto nos preocupa porque definitivamente el país o… pic.twitter.com/nXHa2Pvghm — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2026

Entre los factores que generan preocupación mencionó las altas temperaturas y la humedad, condiciones que pueden favorecer la aparición de plagas y afectar el desarrollo del cultivo.

IMHPA mantiene vigilancia por el fenómeno de El Niño

El IMHPA informó en su actualización del 29 de septiembre de 2026 que Panamá se encuentra bajo condiciones de El Niño y que sus efectos sobre los patrones climáticos podrían continuar durante los próximos meses.

Este escenario mantiene la atención del sector arrocero, que busca adaptar sus decisiones de siembra ante las variaciones en las precipitaciones y las temperaturas.

Aunque los productores advierten sobre la reducción de la superficie cultivada, esto no significa que exista un desabastecimiento inmediato de arroz en el país.