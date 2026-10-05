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Reforma eléctrica debe tomar en cuenta todos los factores, opina Yamireliz Chong

La diputada colonense de Vamos, Yamireliz Chong, evaluó que el proyecto de Ley 705 que pretende reformar el marco legal del servicio eléctrico en Panamá, no sólo debe enfocarse en las distribuidoras, sino también atender situaciones por la reducción de costos, las fluctuaciones, el tipo de multa o resarcimiento de los daños y la variación del costo por combustible.