Panamá Entrevistas -

Mesa técnica analiza reforma al acuerdo 316 sobre aceras en el distrito de Panamá

El representante de Bella Vista, César Kiamco, informó que la Comisión de Vivienda del Concejo Municipal prevé llevar la próxima semana al pleno una reforma del acuerdo 316 que establece la Guía de Diseño Urbano para la construcción de aceras en el distrito de Panamá, tras sugerencias surgidas en la mesa técnica que se instaló para analizar el tema. Kiamco explicó que entre las correcciones sugeridas están separar las viviendas unifamiliares residenciales del resto de las propiedades “estamos hablando de barriadas que tienen una arquitectura y composición definida, algunas de ellas que tienen muchísimos años y que el llamado a hacer adecuaciones hacen complicado que el asunto funcione”.