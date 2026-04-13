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Subdirectora del Sinaproc detalla afectaciones por fuertes lluvias en Veraguas y la Comarca Ngäbe Bugl

Malitzie Rivera, subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), brinda detalles sobre las afectaciones causadas por las fuertes lluvias en regiones de Veraguas y la Comarca Ngäbe Buglé. Indica que hasta el momento no se han reportado personas desaparecidas, ni víctimas por inmersión, sin embargo, el personal de la entidad no ha podido llegar a las regiones afectadas en el Norte de Veraguas debido a las condiciones climáticas.