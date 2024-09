Panamá Entrevistas -

Transportistas exigen que las plataformas digitales también sean reguladas

El dirigente transportista, Omar López, reconoció que el reordenamiento del sector ha sido esperado por años, pero también se debe incluir a las plataformas digitales. Detalló que sólo en la provincia de Panamá existen 60 mil certificados de operación, y se calcula que 35 mil conductores no han pagado sus placas. Señaló que el 1 de octubre el transportista que no compre su placa, y que no vaya a la prestataria para obtener su placa de circulación, le van a retirar su placa si son sorprendidos en las calles.