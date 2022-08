¿Después de QUINCE años? Cillian Murphy abandonó vegetarianismo por su papel en 'Peaky Blinders'

Los productores de la serie querían a Cillian Murphy como Thomas Shelby, personaje que debería de tener la apariencia de un hombre fuerte y duro, pero temían que su apariencia no ayudaría al personaje, ya que no querían que se viera como "un tipo irlandés muy flaco". "Estaban nerviosos porque no querían que pareciese un chico irlandés delgado y mi entrenador me recomendó la carne", destacó Murphy en conversación con DailyMail.