La modelo Gigi Hadid es junto a su amiga Kendall Jenner una de las grandes partidarias de utilizar las mallas deportivas en su día a día combinadas con carísimos bolsos de diseñador.

En una de las últimas ocasiones en que los paparazzi la fotografiaron por las calles de Manhattan, la joven iba ataviada con un abrigo plumas, una sudadera, unos leggings oscuros y unas psicodélicas deportivas blancas y, aunque todas esas prendas pueden considerarse un básico en su armario, algunos de sus seguidores parecieron sorprenderse de verla luciendo un aspecto tan informal.

Ahora ella ha querido responder a aquellos que se han atrevido a criticarla por salir a la calle sin ponerse antes de punta en blanco dejando claro que es humana y que de vez en cuando también le apetece ir cómoda.

"Tenéis que calmaros un poco, jo**r. Esto es lo que se conoce como ir a hacer un recado - no me visto para conseguir la aprobación de nadie. Vuestras expectativas poco realistas y vuestros comentarios mezquinos acerca de mi estilo o de la manera poco sexy en que me visto no van a conseguir que me ponga ropa diferente", ha respondido a todos sus detractores a través de sus redes sociales.

La gran ironía en opinión de Gigi es que muchos de esos 'expertos' que se han burlado de ella estos días en la esfera virtual se posicionarán en la vida real como defensores del derecho de las mujeres a elegir la ropa con que se sientan más a gusto.

"Yo enseño cuando me apetece, y me siento igual de sexy cuando voy cubierta de pies a cabeza", ha matizado

Para concluir, Gigi ha querido aclarar que el conjunto en cuestión había sido idea suya y no de un estilista: "Me gusta lo que llevo y me pongo esas prendas por un motivo. No se trata de hacer caso a ningún estilista, soy yo la que decide cómo expresarse. Y vuestra opinión no va a cambiar nada", ha afirmado.