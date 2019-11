Renée Zellweger es demasiado "reservada" para usar Instagram

Showbiz • 27 Nov 2019 - 01:01 PM

La oscarizada Renée Zellweger no tiene intención alguna de abrirse una cuenta de Instagram en el futuro cercano, y aunque es consciente de que otras celebridades como Jennifer Aniston o Julia Roberts han acabado sucumbiendo a la presión tras varios años insistiendo en su falta de interés por la red social, ella ha querido sincerarse ahora sobre algunos de los factores que explicarían por qué ella no se dispone a seguir sus pasos, al menos de momento.

"Pienso mucho sobre esto, y también sobre la forma en que me crié, la forma en que me educaron. Mis padres siempre han sido gente muy reservada, y nunca nos ha gustado hablar demasiado sobre asuntos familiares en público", ha revelado en una mesa redonda organizada por el diario Los Angeles Times y que ha compartido con otras celebridades como Jennifer Lopez y Charlize Theron.

Publicidad

"Me hace sentir incómoda y creo que nuestra generación será probablemente la última que tenga verdaderas expectativas en relación con la privacidad", ha asegurado durante el debate sobre las particularidades del nuevo nivel de exposición pública que se desprende de estas plataformas de la esfera virtual.

De la misma manera, la intérprete estadounidense ha atribuido a las nuevas convenciones sociales de la era digital la naturalidad con la que algunos pretenden sacar fotos de ella en la vía pública sin dignarse siquiera a pedirle permiso o, simplemente, a saludarla antes de hacerlo.

"Es algo muy peculiar que, sin embargo, no parece incomodar demasiado a las nuevas generaciones: eso de sacar tu teléfono móvil para ponerte a hacer fotos de alguien al que solo te separan unos metros y al que ni siquiera le has dicho 'hola'. Me imagino que estas cosas se han vuelto normales a día de hoy", ha manifestado.