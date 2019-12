SHOWBIZ • 2 Dic 2019 - 10:13 AM

La familia formada por el futbolista Marc Bartra, la periodista Melissa Jiménez y los tres adorables retoños de la pareja -Gala, Abril y el pequeño Max- se disponen a disfrutar de unas Navidades muy familiares y relajadas en la ciudad de Barcelona, de donde es originario el actual mediocentro del Real Betis Balompié. Y sobre las numerosas actividades que realizarán juntos durante el período festivo, la joven mamá ya ha destacado que buena parte de ellas girarán en torno a su cocina, aunque no necesariamente con ella como protagonista.

"La verdad es que me gusta más la repostería [que la cocina en general] y preparar algo divertido que pueda estar relacionado con las niñas. Pero sinceramente meterme en la cocina me cuesta bastante, a diario intento evitarlo, pero cuando tenemos planes familiares incluso mi marido se anima a hacer recetas con nosotras", ha revelado durante su último acto publicitario.

Curiosamente, su primogénita Gala no ha dejado de desarrollar una gran pasión por los 'fogones' -seguramente la pequeña, de cuatro años, se mantiene todavía lejos de ellos y se centra en otra clase de preparativos- que con suerte la convertirá de aquí a unos años en la principal 'cocinillas' de la casa, a la espera de ver qué aficiones y demás inquietudes empiezan a exhibir sus hermanos -Abril tiene 18 meses y Max no ha cumplido todavía su segundo mes de vida-, en el futuro próximo.

"Parece mentira que siendo tan pequeñita tenga ese tipo de aspiraciones y le encante cocinar", ha reconocido Melissa sobre un hobby que, desde luego, no ha heredado de ella ni de su padre. En cualquier caso, todos están deseando que lleguen las vacaciones invernales para sacar el máximo partido a sus no tan frecuentes momentos en familia: "No tienen mucho tiempo para disfrutar de su hermano con el colegio y demás", ha añadido en su encuentro con los informadores.