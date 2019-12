SHOWBIZ • 2 Dic 2019 - 01:09 PM

El actor y modelo Scott Eastwood no solo ha heredado de su legendario progenitor, el incombustible Clint Eastwood, su talento interpretativo y esa ambición profesional que le ha llevado a consolidarse ya como uno de los valores seguros del nuevo Hollywood.

Y es que, como se desprende de su última entrevista, el guapo artista, de 33 años, también se asemeja mucho a su progenitor en lo que a "apreciar lo clásico" se refiere, al menos en el ámbito de la moda y la estética en general.

"Yo siempre he apreciado lo clásico, así que me gusta vestir de esa forma", ha asegurado el intérprete en conversación con el diario Vancouver Sun para resumir así su gusto por aquellas propuestas atemporales que han definido tradicionalmente la elegancia masculina. "Y los relojes son el único accesorio que llevo encima, siempre me han encantado. El que llevo encima, un Mille Miglia Race Edition, es maravilloso, en cuanto lo sentí en mi muñeca sabía que tenía que quedármelo", ha añadido justo a continuación.

Otra buena muestra de la sencillez y el pragmatismo con los que Scott concibe sus estilismos reside en la contundente respuesta que ha ofrecido a la siguiente pregunta: ¿qué prendas de su armario guardan un valor especial para él?

"Unos buenos boxers y un par de calcetines a juego. Concretamente los de la marca 'Made Here', que los diseñan en conjunto", ha manifestado sin pensárselo demasiado.