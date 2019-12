Andrés Velencoso ya no necesita emoticonos para piropear a Lara Álvarez

Showbiz • 3 Dic 2019 - 11:40 AM

Antes incluso de que los paparazzi confirmaran con sus fotografías del pasado verano que el modelo Andrés Velencoso y la presentadora Lara Álvarez mantenían una bonita relación sentimental, los dos enamorados ya se encargaron personalmente de encender todas las alarmas en la esfera virtual con su curioso y constante intercambio de emoticonos: unos mensajes relativamente "cifrados" que, en cualquier caso, sugerían que lo suyo trascendía el plano de la mera amistad.

Desde entonces, esa dinámica de breves y crípticos comentarios en las redes sociales no ha cesado y, por tanto, pone de manifiesto que el romance de las dos celebridades no podría ir mejor a día de hoy. Por si eso no fuera suficiente, ahora el guapo catalán ha dejado momentáneamente de lado esos simbolitos para expresar, con palabras de verdad, sus sentimientos hacia la periodista asturiana.

"Bonitas vistas", escribía Velencoso en la sección de comentarios de una fotografía que retrata a Lara sonriente y posando frente al mar a fin de "recargar las pilas". "¡A por la semana!", añadía Lara en su publicación de ayer lunes.

Solo unos días antes, el que fuera novio de Kylie Minogue piropeaba de forma más directa a su flamante pareja para complementar así el sinfín de elogios que ya de por sí estaba recibiendo la estrella televisiva a cuenta de una instantánea, compartida el pasado viernes, en la que aparecía sumergida en sus pensamientos o quizás algo aburrida.

"Cara de trabajo", reza el título de una estampa que Velencoso acabó corrigiendo para reconvertir la frase en un considerado halago: "Cara hermosa", escribía en inglés. Poco después de ver semejante declaración de intenciones, Lara le respondió agradecida enviándole varios besos y corazones.