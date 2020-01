SHOWBIZ • 3 Ene 2020 - 11:29 AM

Los duques de Sussex han decidido pasar las fiestas alejados de la atención mediática refugiándose, como se supo hace unas semanas, en Canadá tras pasar la celebración del día de Acción de Gracias el pasado mes noviembre en Los Ángeles junto a la madre de la antigua actriz, que también les está acompañando en sus actuales vacaciones.

Sin embargo, ahora se ha desvelado cómo celebraron el Año Nuevo gracias al amable gesto que Meghan tuvo con una pareja con la que se cruzó mientras disfrutaban de una jornada al aire libre en uno de los parques de la isla de Vancouver.

Los dos jóvenes en cuestión, Iliya Pavlovic y Asymina Kantorowicz, estaban tratando de hacerse una fotografía juntos que captara el impresionante paisaje de fondo utilizando un palo selfie cuando una mujer se les acercó para ofrecerse a retratarles.

"Ya nos habíamos fijado en el grupo con el que estaba porque no había demasiada gente. Tenían dos perros con ellos y queríamos jugar con uno de ellos", ha explicado Kantorowicz al canal CTV News, para el que da la casualidad de que trabaja.

Irónicamente, en un primer momento ella reconoció a la actriz Abigail Spencer, una de las antiguas compañeras de reparto de Meghan en la serie 'Suits' que también se encontraba presente, y solo entonces se dieron cuenta de que la mujer a la que le habían entregado uno de sus teléfonos móviles era la esposa del príncipe Enrique, que también estaba allí y les observaba desde una distancia prudencial.

"En ese momento lo único que se me ocurrió decirle fue: 'Es que los palos para selfies no dan más de sí'. Ella se rió y comentó que habría que hacer algo al respecto y entonces Enrique le dijo: 'No te sientas presionada'".

Kantorowicz ha asegurado que Meghan se mostró muy amable en todo momento y les deseó un feliz año nuevo tras sacarles tres fotografías que parecen una postal.