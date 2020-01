SHOWBIZ • 31 Ene 2020 - 09:39 AM

El futbolista Marc Bartra, padre de las adorables Gala (4) y Abril (1), así como del no menos encantador Max (3 meses), junto a su esposa Melissa Jiménez, se ha presentado ante sus seguidores de las redes sociales como si de un lienzo para la pintura abstracta se tratara. Como ha explicado el propio defensa del Betis en Instagram, durante unos minutos no ha tenido más remedio que someterse a una particular "sesión de maquillaje" a cargo de sus dos hijas, quienes han echado mano de los cosméticos de su madre para semejante despliegue de creatividad.

"Sesión de maquillaje", ha bromeado el deportista de 29 años en la sección Stories de la plataforma para acompañar un vídeo francamente divertido, en el que aparece tratando de contener una carcajada al tiempo que recibe el impacto de pintalabios y demás pinturas en su rostro.

El exjugador del Barcelona y la afamada periodista deportiva han demostrado en infinidad de ocasiones que su condición de familia numerosa -al margen de ciertos momentos de caos- no ha dejado de brindarles alegrías en su día a día y enternecedoras anécdotas que compartir con sus respectivas bases de fans.

Sin ir más lejos, Marc presumía abiertamente, el pasado 15 de enero, de la etapa de plenitud que vive en su ámbito doméstico desde la llegada del benjamín de la casa el pasado mes de octubre. "¡Feliz de poder cumplir años rodeado del amor de los míos y orgulloso de recibir tantas felicitaciones y vuestro cariño durante todo el día! ¡Gracias a todos!", escribía emocionado el día de su cumpleaños.