GRACIAS INFINITAS 2019 Me retaste en todos los sentidos, me hiciste crecer, me regalaste momentos de una sola vez y gente para toda la vida. Siento que fueron como 3 años Reí, lloré, canté, corrí y corrí, gocé como nunca, cumplí sueños, vencí miedos, casi no dormí y crecí muchísimo. Me siento orgullosa de mi. Mucho cine, mucho teatro, mucha tele, la música, los amigos, pise escenarios que jamás imaginé con gente que amo, mi familia , el mar y las risas. ¡Puras bendiciones! GRACIAS GRACIAS GRACIAS